Didim Belediyesi Anneler Günü için Sinema Etkinliği Düzenledi

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(AYDIN) - Didim Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kent Meydanı'nda sinema etkinliği düzenledi.

Didim Belediyesi, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Anneler Günü'ne özel olarak sinema etkinliği düzenledi. Etkinlikte, dört kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı "Little Women" adlı sinema filmi izlenirken, vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Etkinlik öncesinde belediye personeli, annelere karanfil takdim ederek günlerini kutladı.

Anneler Günü etkinliğine katılan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.