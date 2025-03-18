Didim Belediyesi Kent Lokantası Çalışmalarını İnceledi

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yapımı süren Kent Lokantası'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Gençay, Didim Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kent Lokantası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalara ilişkin bilgi alan Gençay, "Belediyemiz tarafından yapımı sürdürülen Kent Lokantamızdaki çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalarımızla vatandaşlarımıza sadece uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmakla kalmadık, aynı zamanda çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarıyla bölge esnafımızın da kazancını artıracak bir yaşam alanı oluşturduk. Didim'de dayanışmayı, paylaşmayı ve adil hizmeti büyütmeye devam edeceğiz" dedi.