Didim Belediyesi'nden Batıköy'de Gönül Sofrası

(AYDIN) – Didim Belediyesi, Batıköy Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ramazanın bereketini halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu mahalle etkinlikleriyle yaşatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Batıköy Mahallesi'nde kurulan iftar sofrası, çok sayıda mahalle sakinini bir araya getirdi. Programa, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

İftar saati öncesinde alana gelen Belediye Başkanı Hatice Gençay, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinlerinin ramazan ayını kutlayan Gençay, bereketin her eve ulaşması temennisinde bulundu. Okunan duaların ardından vatandaşlar, ramazanın manevi atmosferinde hep birlikte oruçlarını açtı.

"Kardeşliğimizi güçlendiriyoruz"

Programda konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir aydır. Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, bu maneviyatı birlikte solumak bizim için büyük bir mutluluk. Didim Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla ramazanın bereketini halkımızla paylaşmaya, gönül bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Batıköy Mahallesi sakinleri, düzenlenen iftar programı ve mahallelerine gösterilen ilgi dolayısıyla Belediye Başkanı Gençay'a teşekkürlerini iletti.