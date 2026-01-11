Didim'de Çevre Düzenleme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Didim'de Çevre Düzenleme Çalışmaları Sürüyor

11.01.2026 10:10  Güncelleme: 12:04
Didim Belediyesi, Akbük ve Fevzipaşa mahallelerinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yürüyüş yollarında beton döküm ve zemin düzeltme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, fırtınadan zarar gören plajlarda onarım işlemleri devam etmekte.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını pek çok noktada eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından Akbük Mahallesi Soğuk Su mevkii, Akbük Limanı, Zübeyde Hanım Parkı, Mavi Mandalya Balık Restaurant çevresi ile Akbük Kent Lokantası yürüyüş yollarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Akbük Limanı içerisindeki yürüyüş yollarında bozulmaların bulunduğu alanlarda beton döküm çalışmaları yapılarak zeminler daha güvenli hale getirildi.

Öte yandan Fevzipaşa Mahallesi 4055 Sokak'ta zemin düzeltme çalışmaları tamamlanırken; 5605, 5004 ve 5007 sokaklarda greyder ile yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Barış Cafe girişine kolay erişim rampası yapılarak erişilebilirlik sağlandı, bordür döşeme çalışmalarıyla çevre düzenlemesi desteklendi.

İlçede etkisini kuvvetli şekilde gösteren fırtına nedeniyle zarar gören Soğuk Su Plajı'ndaki seyyar tuvalet ile Barış Cafe Plajı'nda bulunan cankurtaran kulesinin ise bakım ve onarım işlemleri devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçe genelinde sürdürdüğümüz çalışmalar planlı ve programlı şekilde devam ediyor. Halkımızın daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kentte yaşamını sürdürebilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

