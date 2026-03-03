Didim'de Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandıracak Etkinlikler Sürüyor - Son Dakika
Didim'de Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandıracak Etkinlikler Sürüyor

03.03.2026 09:22  Güncelleme: 10:10
Didim Belediyesi, 'Yeşil Vatan Benim, Okulum Geleceğe ÇARE' projesi ile öğrencilerde çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Eğitimler ve kıyı temizliği etkinlikleri ile sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırılıyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan Benim, Okulum Geleceğe ÇARE" projesi kapsamında çevre farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şubat ayının teması olan "sürdürülebilirlik" doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin çevre bilincini kalıcı şekilde kazanmalarına katkı sağlıyor.

Didim Belediyesi uzman personeli, Yenihisar Anadolu Lisesi öğrencilerine "İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Yaşam Becerileri ve Sıfır Atık" başlıklarında seminer verdi. Günlük hayatta uygulanabilecek sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve sıfır atık yaklaşımının önemi üzerinde duran seminer, öğrencilerde çevreye duyarlılık bilincinin güçlenmesini sağladı.

Kıyı temizliği ile farkındalık sahada deneyimlendi

Eğitimlerin ardından öğrenciler, Didim Belediyesi Amfi Tiyatro ve 2. Koy'da düzenlenen "Kıyı Temizliği" etkinliğine katılarak çevre sorumluluklarını uygulamalı olarak deneyimledi. Etkinlik, teorik bilgilerin sahada pekiştirilmesini sağladı ve gençlerin çevreye karşı duyarlılığını artırdı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sıfır atık, sürdürülebilir yaşam ve çevre farkındalığı konularında yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Daha bilinçli ve sürdürülebilir bir gelecek için gençlerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek öncelikli hedefimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

