Didim Belediyesi'nden Çevreye Duyarlı Sosyal Destek Çalışması

(AYDIN) - Didim Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen ağaç budama çalışmaları sonucunda elde edilen odunlar, çuvallara doldurularak, Didim Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece hem budama çalışmalarından ortaya çıkan malzemeler değerlendiriliyor hem de kış aylarında yakacak ihtiyacı bulunan halka destek sağlanıyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bu uygulamayla hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilediklerini hem de dayanışma kültürünü büyüttüklerini söyledi.

Başkan Hatice Gençay, soğuk kış günlerinde halkın yanında olmanın ve ihtiyaçlara çözüm üretmenin belediyenin temel sorumlulukları arasında yer aldığını vurgulayarak, Didim'de kimseyi yalnız bırakmadan kış günlerini daha sıcak ve daha güçlü karşılamaya devam edeceklerini dile getirdi.