Didim Belediyesi'nden Okullarda Ot Biçme ve Çevre Düzenleme Çalışması

(MUĞLA) - Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki okullarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerin daha temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda öğrenim görebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okul bahçeleri ve çevresinde kapsamlı bakım gerçekleştiriliyor.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından okullarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemleri titizlikle sürdürülüyor. Belirlenen program dahilinde yürütülen çalışmaların ilçe genelindeki tüm okullarda devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Çocuklarımızın temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Didim Belediyesi ekiplerimiz ilçemizdeki okullarda bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Öğrencilerimizin daha sağlıklı alanlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.