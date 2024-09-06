Didim Belediyesi Okullarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN) - Didim Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda temizlik çalışmasına devam ediyor.

Didim Belediyesi ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için kolları sıvadı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okul bahçeleri arazöz ve büyük süpürge ile temizlenerek, ağaçlar budandı.

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için çalıştıklarını belirten Başkan Hatice Gençay, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için, Didim Belediyesi olarak tüm okulların bahçelerinde çalışmalarımızı özenle gerçekleştiriyoruz. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.