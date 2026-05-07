Didim Belediyesi, İlçeyi Yaz Sezonuna Hazırlıyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi ilçeyi yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha konforlu ve estetik hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi tarafından sahada yürütülen çalışmalar kapsamında yaz aylarında halkın yoğun ilgi gösterdiği Amfi Tiyatro Yeşil Alanı'nda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Alanda bulunan merdivenlerdeki ahşap bölümler yenilenirken, çevre düzenlemeleriyle alan daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu. Yaz boyunca konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak alanın, düzenlemelerle birlikte daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim, yalnızca denizi ve güneşiyle değil, sosyal ve kültürel yaşam alanlarıyla da öne çıkan bir kent. Misafirlerimizin yaz sezonunu en iyi şekilde geçirebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amfi Tiyatro önünde yer alan ve halkımızın yoğun ilgi gösterdiği yeşil alanda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla daha konforlu ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Sezon öncesinde ilçemizin farklı noktalarında benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.