Didim Belediyesi Yaz Sezonu Öncesi Sahil Temizliğine Başladı

(AYDIN) - Didim Belediyesi, yaz sezonu öncesi sahillerde yoğun bir temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Temizlik ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa ve Akbük mahallelerinde sahil şeridi ve plajları baştan sona temizledi. Toplam 15 kişilik ekip, Uslu Sitesi Sahili, ADÜ Sahili, Sahte Cennet, Beyaz Kum Plajı, Kumkent Sahili, Zübeyde Hanım Parkı ve Akbük Limanı'nda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yaz sezonu yaklaşırken sahillerimizi misafirlerimize ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde hazırlamak için kolları sıvadık. Temizlik ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.