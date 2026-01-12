Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Volkan Güç Spor'u 3–0 Mağlup Etti

(AYDIN) - Polat Group Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 23. Hafta karşılaşmasında evinde konuk ettiği Volkan Güç Spor'u 3–0 mağlup etti.

Polat Group Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Didim Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Volkan Güç Spor'u 3–0'lık net bir skorla mağlup etti. Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, setler boyunca sergilediği disiplinli ve istikrarlı performansla galibiyete ulaştı.

Mücadelenin ardından Belediye Başkanı Hatice Gençay, başarılı performanslarından dolayı sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Gençay, "Didim'i en iyi şekilde temsil eden Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdikleri azim, mücadele ve takım ruhu hepimizi gururlandırdı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese başarılarının devamını diliyorum" dedi.