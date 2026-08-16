Didim\'de düzenlenen 22. Yazarlar Festivali sona erdi

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 2. Yazarlar Festivali, söyleşi ve imza etkinlikleriyle sona erdi.

Altınkum'da düzenlenen 22. Yazarlar Festivali, 15 gün boyunca farklı konukları Didim'de okurlarla buluşturdu. Festival süresince gerçekleştirilen söyleşi ve imza etkinlikleriyle kitaplar, yazarlar ve okurlar aynı buluşmalarda bir araya geldi.

DİDİM 15 GÜN BOYUNCA KÜLTÜR VE EDEBİYAT BULUŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Festival boyunca edebiyat dünyasının yanı sıra gazetecilik, düşünce ve farklı alanlardan isimler Didim'de konuk edildi. Okurların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, yazarlar kitaplarını imzalarken, söyleşilerle de Didim halkı ile bir araya geldi.

"KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMALARINA KATKI SUNMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "15 gün boyunca Didim'de birbirinden değerli isimleri okurlarla buluşturan Yazarlar Festivali'nin bir parçası olmaktan ve bu buluşmaya katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kitapların, düşüncenin ve farklı alanlardan isimlerin halkımızla bir araya gelmesi kentimizin kültür hayatına değer katıyor. Didim'de kültür ve sanatla buluştuğumuz bu güzel etkinliklerin çoğalmasını önemsiyoruz" dedi.