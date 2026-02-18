Didim'de "Iq Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası" İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
Didim'de "Iq Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası" İçin Geri Sayım Başladı

18.02.2026 15:42  Güncelleme: 16:02
Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi kapsamında IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, 21-25 Şubat 2026 tarihleri arasında Didim'de gerçekleştirilecek. Ege'nin kıyılarında yüksek hız ve teknik gerektiren yarışlar, sporculara milli takım yolunda puan toplama fırsatı sunacak.

(AYDIN) - Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi kapsamında gerçekleştirilen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, 21–25 Şubat 2026 tarihlerinde Didim Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ve yelken tutkunlarını Ege'nin kıyılarında buluşturacak.

Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, 21 Şubat Cumartesi günü başlayacak. Şampiyona yarışlarında, yüksek hız ve teknik hakimiyet gerektiren IQ Foil disiplininde sporcular, etap dereceleri ve genel klasman sıralaması için mücadele edecek. Foil teknolojisi sayesinde su yüzeyinin üzerinde yükselerek ilerleyen sporcular; denge, taktik ve hız unsurlarını bir arada kullanacak.

Şampiyonaya Türkiye genelinden katılım sağlayacak kulüpler ve sporcular, performanslarını sergileme ve milli takım yolunda önemli puanlar toplama fırsatı bulacak.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, organizasyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Didim'de prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz"

"Ege'nin incisi Didim'de böylesine önemli ve prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. TYF Yelken Ligi IQ Foil 2'nci Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası'nın kentimizde düzenlenmesi, Didim'in spor altyapısının, rüzgar potansiyelinin ve doğal güzelliklerinin bir göstergesidir. Bu tür organizasyonlar yalnızca sporcularımızın performanslarını sergilediği bir yarışma ortamı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda gençlerimize ilham veriyor, kentimizin spor turizmi vizyonuna katkı sağlıyor ve Didim'in adını ulusal ölçekte daha da görünür kılıyor. Tüm sporcularımıza heyecan dolu ve başarılı bir şampiyona diliyorum."

Doğal güzellikleri ve deniziyle öne çıkan Didim, su sporları organizasyonları için her geçen gün daha fazla tercih edilen bir merkez haline geliyor. Organizasyon, gençlerin spora teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: ANKA

