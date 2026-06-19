Didim Belediyesi Moda Tasarım ve Temel Dikiş Eğitimi Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleştirildi

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Moda Tasarım ve Temel Dikiş Eğitimi'ni tamamlayan kursiyerler, yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte kursiyerlerin eğitim süresince hazırladığı çalışmalar sergilenirken, katılım belgeleri de Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından takdim edildi.

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Moda Tasarım ve Temel Dikiş Eğitimi kapsamında eğitim alan kursiyerler, yıl sonu etkinliğinde buluştu. Eğitim sürecinde ortaya çıkan tasarımlar etkinlikte sergilenirken, kursiyerlerin emekleri ve üretimleri de beğeni topladı.

KATILIM BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Yıl sonu etkinliğinde kursiyerlere katılım belgeleri, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından takdim edildi. Eğitim programını tamamlayan kursiyerler, hem hazırladıkları çalışmaları paylaşma hem de eğitim sürecini değerlendirme fırsatı buldu.