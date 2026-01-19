Didim'de Yarıyıl Tatili Coşkusu Digem'de Yaşandı

(AYDIN) - Didim Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren DİGEM'de yarıyıl tatilindeki çocuklar için düzenlenen programlar, çocuklara hem eğlence hem de sanatla iç içe anlar yaşattı.

Didim Belediyesi tarafıdan düzenlenen sömestir etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen animasyon gösterileri, bubble show, tiyatro gösterileri ve çeşitli sahne performanslarıyla çocuklar unutulmaz anılar biriktirdi. Eğlenceli gösterilerle neşelenen minikler, sanatsal etkinlikler sayesinde yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı da buldu.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların mutluluğunun kent için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Sömestir tatilinde onların hem eğlenmesini hem de sanatla iç içe zaman geçirmesini çok önemsiyoruz. DİGEM'de düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın hayal dünyasına dokunuyor, tatillerini keyifli ve verimli hale getiriyoruz. Didim Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.