Didim Belediyesi Kadın Meclisi, 2026'nın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

15.01.2026 09:12  Güncelleme: 10:06
Didim Belediyesi Kadın Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını yoğun katılımla yaptı. Toplantıda kent yaşamını güçlendirme ve çevre bilinci üzerine projeler görüşüldü. Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadınların dayanışma ve üretkenliğinin önemine vurgu yaptı.

(AYDIN) - Didim Belediyesi Kadın Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını, Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Toplantıda, kent yaşamını güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken; çevre bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Üreten, paylaşan ve dayanışmayı büyüten kadınların ortak emeğiyle şekillenen Kadın Meclisimiz daha adil, eşit ve aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

