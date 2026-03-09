(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Didim Kent Meydanı'nda "Emekçi Kadınlar Pazarı" kuruldu. İlçeli kadın üreticilerin el emeği ürünlerini halkla buluşturduğu pazarda takıdan tekstile, el sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok farklı ürün yer alıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Didim Kent Meydanı'nda açılan Emekçi Kadınlar Pazarı'nı Belediye Başkanı Hatice Gençay da ziyaret ederek stant açan kadın üreticilerle bir araya geldi. Üretici kadınlarla sohbet eden Gençay, kadınların el emeği ürünlerini inceleyerek üretimlerine destek verdi.

Gençay, kadınların üretime katılmasının hem aile ekonomisine hem de yerel kalkınmaya önemli katkılar sağladığını belirterek, Didim Belediyesi olarak kadın üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Pazar, bayram sonuna kadar açık

Emekçi Kadınlar Pazarı'nın bayram sonuna kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.