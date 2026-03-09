Didim Kent Meydanı'nda "Emekçi Kadınlar Pazarı" Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Kent Meydanı'nda "Emekçi Kadınlar Pazarı" Kuruldu

09.03.2026 09:54  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Didim Kent Meydanı’nda “Emekçi Kadınlar Pazarı” kuruldu. İlçeli kadın üreticilerin el emeği ürünlerini halkla buluşturduğu pazarda takıdan tekstile, el sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok farklı ürün yer alıyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Didim Kent Meydanı'nda "Emekçi Kadınlar Pazarı" kuruldu. İlçeli kadın üreticilerin el emeği ürünlerini halkla buluşturduğu pazarda takıdan tekstile, el sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok farklı ürün yer alıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Didim Kent Meydanı'nda açılan Emekçi Kadınlar Pazarı'nı Belediye Başkanı Hatice Gençay da ziyaret ederek stant açan kadın üreticilerle bir araya geldi. Üretici kadınlarla sohbet eden Gençay, kadınların el emeği ürünlerini inceleyerek üretimlerine destek verdi.

Gençay, kadınların üretime katılmasının hem aile ekonomisine hem de yerel kalkınmaya önemli katkılar sağladığını belirterek, Didim Belediyesi olarak kadın üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Pazar, bayram sonuna kadar açık

Emekçi Kadınlar Pazarı'nın bayram sonuna kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Belediye, Ekonomi, Güncel, 8 Mart, Emekçi, Dünya, Didim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Kent Meydanı'nda 'Emekçi Kadınlar Pazarı' Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:08
Bomba gibi iddia Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:16:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Didim Kent Meydanı'nda "Emekçi Kadınlar Pazarı" Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.