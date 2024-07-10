Didim Lavanta Festivali 13-14 Temmuz'da düzenlenecek - Son Dakika
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Didim Lavanta Festivali 13-14 Temmuz'da düzenlenecek

Didim Belediyesi'nin düzenlediği Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde birçok etkinlik yer alacak.

10.07.2024 10:55  Güncelleme: 12:11
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(AYDIN) - "Didim Lavanta Festivali", 13-14 Temmuz günlerinde Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda dördüncü kez kapılarını açacak.

Didim Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Lavanta Festivali'nin açılışı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda yapılacak.

Belediye, festivale katılmak isteyen vatandaşlar için araç kaldıracak. 13 Temmuz Cumartesi ve 14 Temmuz Pazar günleri Didim Belediyesi önünden saat 18.00'de, Akbük Hizmet Binası önünden saat 18.00'de ve Didim TOKİ Konutları'ndan saat 18.00'de kalkacak araçlar Akyeniköy, Akköy ve Balat güzergahından festival alanına gidecek.

Başkan Gençay'dan festivale davet

Lavanta Festivali'ne herkesi davet eden Başkan Hatice Gençay, "Bu yıl 4.sünü gerçekleştirilecek olduğumuz ve birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağımız Didim Lavanta Festivali'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Mis kokusu, mor rengi ile eşsiz güzellikteki lavanta tarlamızda görüşmek dileğiyle" dedi.

Kaynak: ANKA

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