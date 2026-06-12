Dijital Arşivciler Kongresi'nde Türkiye'nin Katkısı - Son Dakika
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Dijital Arşivciler Kongresi'nde Türkiye'nin Katkısı

Dijital Arşivciler Kongresi\'nde Türkiye\'nin Katkısı
12.06.2026 18:20
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Türkiye, Astana'daki kongrede dijital arşivcilik tecrübesini ve yapay zeka uygulamalarını paylaştı.

Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Dijital Arşiv EXPO" temalı III. Uluslararası Arşivciler Kongresi'nde dijital arşivcilik alanındaki tecrübesini paylaştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) ve Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Arşivi tarafından III. Uluslararası Arşivciler Kongresi düzenlendi.

Kongreye, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir'in yanı sıra 30 ülkeden 500'den fazla uzman, akademisyen ve arşiv görevlisi katıldı.

Astana'da üç gün süren kongrede, arşiv verilerinin dijital ortama aktarılmasının ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılacak nitelikli veri setlerinin oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Kongrede, dijital arşivler, belgesel mirasın korunmasına yönelik yapay zeka uygulamaları, veri güvenliği, arşiv ekosistemlerinin geliştirilmesi ve yeni nesil uzmanların yetiştirilmesi gibi konular ele alındı.

Ayrıca kongrede, Türk uzmanlar ve Atatürk Araştırma Merkezi temsilcileri, Türkiye'nin dijital arşivcilik alanındaki tecrübesini paylaştı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin dijital arşivcilik alanında uluslararası işbirliğini güçlendiren önemli bir platform olduğunu belirtti.

Erdoğmuş, bu tür organizasyonların teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra ülkeler arasında kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kongre kapsamında, "DA-EXPO" adıyla teknoloji sergisi de açıldı.

Sergide, belge koruma teknolojilerinden yapay zeka destekli dijital işleme ve analiz sistemlerine kadar, arşivciliğin farklı alanlarına yönelik 20'den fazla teknolojik çözüm tanıtıldı.

Kaynak: AA

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