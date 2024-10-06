Dijital Bağımlılık Çalıştayı Raporu Tamamlandı

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 'Dijital Bağımlılık Çalıştayı'na ilişkin ön rapor tamamlandı. Çocukların bilgisayar oyunlarındaki güçlü karakterlerle kendilerini özdeşleştirdiği, oyun sırasında kendine yeni kişilik oluşturan çocukların oyun bittikten sonra kendilerini yalnız hissettiği ve oyun oynayamadıklarında üzüntü ve güvensizlik yaşadığı raporlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilk defa düzenlenen 'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nda, dijital bağımlılık konusu 'Uzmanlar Masası', 'Çocuklar Masası' ve 'Yetişkinler Masası'nda çok yönlü olarak ele alındı. 'Uzmanlar Masası' akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşurken, 'Yetişkinler Masası'nda çocukları oyunların başında saatler geçiren ebeveynler, 'Çocuk Masası'nda ise çocuklar yer aldı. Bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonunun değerlendirildiği çalıştayda ayrıca çocukların dijital oyunlarla ilgili motivasyonlarını anlamlandırmaya çalışıldı. Çocukların oyunda geçirdikleri süre, motivasyonları ve oyunlarına eşlik eden süreçler ele alındı.

ÖN RAPOR BAKAN GÖKTAŞ'A SUNULDU

Çalıştaya ilişkin tamamlanan ön rapor, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a sunuldu. Buna göre; dijital oyunlardaki güçlü karakterler çocuklar üzerinde derin etki bırakıyor. Çocuklar, bu karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını belirtiyor. Çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı arzuladıklarını ifade ederken, çocuklar oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra çocuklar, sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor. Çocukların tamamı dijital araçların aileleriyle vakit geçirmelerine engel olmadığını belirtirken, çocuklar telefonlarını eline almadıklarında kendilerini bir boşlukta hissettiklerini, üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor. Çalıştaya yönelik değerlendirme süreçleri devam ederken; elde edilen sonuç ve önerilerin yeni bir çalıştayda ele alınması planlanıyor. Kamu kurum temsilcilerinin yer alacağı çalıştayın, yıl sonuna kadar toplanması öngörülüyor.