Dijital Bağımlılık Çalıştayı Raporu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dijital Bağımlılık Çalıştayı Raporu Tamamlandı

Dijital bağımlılıkla mücadele için hazırlanan raporda çocukların oyunlar üzerindeki etkileri ele alındı.

06.10.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 'Dijital Bağımlılık Çalıştayı'na ilişkin ön rapor tamamlandı. Çocukların bilgisayar oyunlarındaki güçlü karakterlerle kendilerini özdeşleştirdiği, oyun sırasında kendine yeni kişilik oluşturan çocukların oyun bittikten sonra kendilerini yalnız hissettiği ve oyun oynayamadıklarında üzüntü ve güvensizlik yaşadığı raporlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilk defa düzenlenen 'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nda, dijital bağımlılık konusu 'Uzmanlar Masası', 'Çocuklar Masası' ve 'Yetişkinler Masası'nda çok yönlü olarak ele alındı. 'Uzmanlar Masası' akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşurken, 'Yetişkinler Masası'nda çocukları oyunların başında saatler geçiren ebeveynler, 'Çocuk Masası'nda ise çocuklar yer aldı. Bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonunun değerlendirildiği çalıştayda ayrıca çocukların dijital oyunlarla ilgili motivasyonlarını anlamlandırmaya çalışıldı. Çocukların oyunda geçirdikleri süre, motivasyonları ve oyunlarına eşlik eden süreçler ele alındı.

ÖN RAPOR BAKAN GÖKTAŞ'A SUNULDU

Çalıştaya ilişkin tamamlanan ön rapor, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a sunuldu. Buna göre; dijital oyunlardaki güçlü karakterler çocuklar üzerinde derin etki bırakıyor. Çocuklar, bu karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını belirtiyor. Çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı arzuladıklarını ifade ederken, çocuklar oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra çocuklar, sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor. Çocukların tamamı dijital araçların aileleriyle vakit geçirmelerine engel olmadığını belirtirken, çocuklar telefonlarını eline almadıklarında kendilerini bir boşlukta hissettiklerini, üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor. Çalıştaya yönelik değerlendirme süreçleri devam ederken; elde edilen sonuç ve önerilerin yeni bir çalıştayda ele alınması planlanıyor. Kamu kurum temsilcilerinin yer alacağı çalıştayın, yıl sonuna kadar toplanması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Bağımlılık Çalıştayı Raporu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul’daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
10:29 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi
09:26 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 14:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Dijital Bağımlılık Çalıştayı Raporu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement