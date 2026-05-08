Dijital Çağda Dezenformasyonla Mücadele
08.05.2026 13:53
RTÜK Üyesi Davulcu, Amasya'da öğrencilere dezenformasyonla mücadele ve medya okuryazarlığını anlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Amasya'nın Merzifon ilçesinde üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Davulcu, Amasya Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü tarafından Merzifon Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dijital Çağda Dezenformasyonla Mücadele" söyleşisinde, teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı hakkında görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Gençlere, yapay zeka, sosyal medya, RTÜK'ün görevleri, dezenformasyonla mücadele konularında bilgi veren Davulcu, İletişim Başkanlığı, RTÜK ile kamu kurum ve kuruluşlarının, kullanıcıları bilinçlendirmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.

Dijital çağın tehditlerinin yanında fırsatlarının da olduğunu anlatan Davulcu, "Üreten olmak zorundayız. Dijital çağı bir hızlı trene benzetiyorum. Biz de durakta bekleyen ülkeleriz. Kimisi orta vagonda yolculuk yapmayı tercih ediyor kimisi peşinden koşuyor kimisi de kullanan. Burada karar vermemiz gerekiyor. Peşinden mi koşacağız? Orta vagonda daha güvenli yolculuk mu yapacağız? Yoksa yön veren mi olacağız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her konuda olduğu gibi bu konuda da yön veren olmak zorunda. Çünkü teknolojiye yön verenler aynı zamanda tarihe, milletlerin kültürlerine yön verenler." ifadelerini kullandı.

Davulcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Geleneksel medyada televizyondan ya da radyodan bize haber akışıyla birlikte haber sunuluyordu. Biz tek taraflı olarak onu alıyorduk. İtiraz etme, karşılığında bir şey üretme şansımız yoktu. Verileni almak zorundaydık. Şimdi üretimin bir parçasıyız. Biz odamızdan şu anda dünyaya ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda hepimiz birer içerik üreticisiyiz. Bu bir avantaj. Teknoloji, sosyal medya dediğimiz şey aslında nötr bir şey. Bunu iyi ya da kötü yapan insanın kendisi. Yani siz teknolojiyi iyi yönde kullanırsanız odanızdan dünyaya iyilikler verebilirsiniz. Teknolojiyi kötü yönde kullanırsanız dünyaya kötülükler verebilirsiniz. Bütün mesele bilinçli üretici, tüketici olmak."

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı ise "Bu çağda kendi değerlerimizle iyiliğin, doğruluğun, huzurun ve hakikatin var olması için var gücümüzle mücadele etmek zorundayız." diye konuştu.

Söyleşinin sonunda, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Aydın, Davulcu ve Ayrancı'ya teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA

