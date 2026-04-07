Diplomasi Dijital Dünyada: Sosyal Medyada Ülkeler Arası Atışmalar ve Mizahi Savaşlar
Diplomasi Dijital Dünyada: Sosyal Medyada Ülkeler Arası Atışmalar ve Mizahi Savaşlar

07.04.2026 13:49
Teknolojinin diplomasiye etkisiyle ülkeler sosyal medya üzerinden karşılıklı mizahi ve sert paylaşımlar yapıyorlar. İran, Rusya ve Fransa'nın elçilik hesapları bu yönüyle dikkat çekiyor.

Teknolojinin gelişmesi hayatın her alanına sirayet ediyor, diplomasi de bundan geri kalmıyor. Liderler, elçilikler ve bakanlar sosyal medya hesaplarından fikirlerini düzenli olarak ve bazen filtresiz paylaşıyor. Sosyal medyadaki bu atışmalar ve karşılıklı övgüler milyonlarca kişi tarafından konuşulurken, diplomasi dijital dünyaya uyum sağlamış gözüküyor.

İran'a ait sosyal medya hesapları ABD'yi hedef alıyor. İran, ABD ve İsrail'in saldırıları üzerine büyükelçilik hesaplarını bu ülkeleri çoğunlukla mizahi dille hedef almak için aktif kullanıyor. Örneğin, İran'ın Pretorya Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan bir paylaşımda, nar suyu içen İranlı bir askeri yetkilinin yapay zekayla oluşturulmuş görüntüsüne yer verilerek 'Tel Aviv'i daha isabetli vurabilmek için nar suyu için.' ifadesi kullanıldı ve bu paylaşım yaklaşık 3 milyon görüntülenmeye ulaştı. Diğer paylaşımlarda ABD'li askerler köpek balıklarıyla gösterildi, Trump ve Reagan karikatürlerle eleştirildi, ve ABD Hava Kuvvetleri 'Sandalye Kuvvetleri' olarak tiye alındı. İran'ın Harare, Duşanbe ve Tunus büyükelçilikleri de benzer mizahi paylaşımlarla Trump ve ABD'yi hedef aldı.

Rusya ve Fransa'nın X'teki tartışmaları da dikkat çekiyor. Rusya 2022'de başlayan savaştan sonra Batı dünyasıyla kopuş yaşarken, Moskova'nın diplomatik hesapları ile Batılı hesaplar adeta bir dijital savaş yürütüyor. Rus hesapların paylaşımları birçok Batı ülkesinin tepkisini çekiyor, taraflar sosyal medyada birbirlerini hedef alıyor. Özellikle Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev sert üslubuyla gündeme geliyor. Rusya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri şubat ayında sosyal medyada atıştı, Rusya'nın paylaşımına Fransa tepki gösterdi ve Rusya da Fransız diplomasisini eleştirdi. Tartışmalarda Moskova, konuyu sıkça eski Fransa İmparatoru Napolyon'a getiriyor, çünkü Napolyon'un Rusya seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Fransa ile ilgili tartışmalarda Napolyon hatırlatması yapıyor.

Fransa Dışişları Bakanlığı tarafından X'te açılan 'French Response' hesabı, Paris'in siyasi rakiplerine karşı dijital yanıt vermekle görevli. Hesap, yaklaşık 200 bin takipçisiyle genelde Rusya'yı hedef alıyor ve ironi ve mizah kullanarak caydırıcılık yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca, Macaristan ve Ukrayna yetkilileri de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından X hesaplarından sık sık birbirlerini hedef alıyor, bu atışmalar AB üyeleri arasında da gerilim yaratıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Diplomasi Dijital Dünyada: Sosyal Medyada Ülkeler Arası Atışmalar ve Mizahi Savaşlar - Son Dakika

