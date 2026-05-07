Dijital Dünyanın Kullanıcıları Sempozyumu Erzincan\'da

07.05.2026 18:58
Erzincan'da 13 Haziran'da üniversite öğrencilerine yönelik dijital sempozyum düzenlenecek.

Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik "Dijital Dünyanın Kullanıcıları: Üniversiteler Arası Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecek.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 13 Haziran'da düzenlenecek sempozyumda, çeşitli üniversitelerden öğrenciler konuşmacı olacak.

Erzincan Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilgili kamu müdürleri ile akademisyenlerin katılımıyla sempozyum öncesi istişare toplantısı düzenlendi.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yeni nesil için internetin bir araç olmaktan çıkarak bir yaşam ortamı haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de gençlerin dijitalde yaşadığını, hızlı düşündüğünü ve görsel algıyla hareket ettiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biz Erzincan'da çok az olan bir şey yapmaya karar verdik. Genellikle sempozyumlarda protokol konuşmalarında, Türkiye'deki üniversitelerden akademisyenler, profesör, doçent, doktor öğretim görevlisi, asistan arkadaşlarımız gelip sunum yapıyorlar. Biz, Türkiye'deki bütün üniversite öğrencileri arasında bir sempozyum düzenliyoruz. Sempozyumumuzun başlığı da 'Dijital Dünyanın Kullanıcıları: Üniversiteler Arası Öğrenci Sempozyumu'. Konu başlıklarımız da sosyal medya ve bunun alt başlıkları olarak da sosyal medya bağımlılığından dolayı ortaya çıkan ana başlıklar. Yaklaşık olarak 30-40 başlığımız var. Bu başlıkları üniversite öğrencilerine açıyoruz."

Aydoğdu, Türkiye'deki bütün üniversite öğrencilerinin sempozyuma müracaat edebileceğini dile getirerek, "Türkiye'deki üniversitelerden belki 500 belki 1000 bildiri gelecek, biz bunu 20'ye düşüreceğiz. 4 oturum şeklinde üniversite öğrencileri gelip bildiri sunacaklar. Biz yetişkinler de bu bildirileri dinleyeceğiz. Bu 20 bildiri için Türkiye'nin değişik yerlerinden gelecek bütün öğrencilerimizin yol masrafları, konaklama masraflarını karşılayacağız. Bir de farkındalık oluşturmak için her bildiri sahibine 50 bin lira ödül vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

