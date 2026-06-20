Dijital Ekonomi Anlaşması Resmi Gazete'de

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bişkek'te 6 Kasım 2024'te imzalanan "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", Resmi Gazete'de yer aldı.
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