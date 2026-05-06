Dijital Gümrük Dönüşümü Başladı

06.05.2026 10:32
Ticaret Bakanlığı, HGBS'yi uluslararası havalimanlarında uygulamaya aldı, kağıt tasarrufu sağlanacak.

TİCARET Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin (HGBS) 4 Mayıs itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya alınmıştır. Havayolu Gümrük Beyan Sistemi ile birlikte, hava yolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek; böylece işlemler uçtan uca dijital bir yapıya kavuşacak" denildi.

'YILLIK 10 MİLYON SAYFA KAĞIT TASARRUFU SAĞLANACAK'

Uygulamanın avantajlarına ilişkin, "Yeni uygulamanın kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temin edilmesi, veri güvenliği ve kalitesinin artırılması kazanımları sayesinde hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu dönüşüm sayesinde, kağıt kullanımının ortadan kaldırılması ile 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibariyle her bir sefer için düzenlenen Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması ve bu sayede çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunulması öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük süreçlerini hızlandırarak Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

