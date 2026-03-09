Dijital Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Güvenlik Uyarısı

09.03.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, çocuklara dijital dünyada temkinli olmalarını ve güvenliklerini önemsemelerini önerdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek. Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik videolu mesaj yayımladı.

Paylaşımında, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız. Karşınızda bir oyun karakteri değil, bir insan olduğunu unutmamalısınız. Aklınızdan çıkarmayın, güvenliğiniz bizim için her şeyden daha kıymetli. Hangi platformda olursanız olun, güvenle büyümeniz ve geleceğe ilerlemeniz için her daim yanınızdayız."

"Dijital dünya hayatımızın tam içinde"

Video mesajında da çocuklara seslenen Göktaş, şu sözleri sarf etti:

"Bu videoyu çocuklarımız için çekiyorum. Şimdi diyelim ki bir parktasınız. Oyun oynuyorsunuz. Yanınızda kardeşiniz var. Yabancı biri kardeşinize yaklaştı. Onunla oynamak istiyor ve belki bu kişi yaşça çok çok büyük. Biraz da tehlikeli görünüyor. Kardeşinizin bu kişiyle oyun oynamasına izin verir misiniz? Onunla gidip alışveriş yapmasına, ondan bir şeyler almasına, onunla sohbet etmesine... Bence izin vermezsiniz. İşte sosyal medyada olan tam olarak bu. Yaşça büyük kişiler, küçük yaşta çocuklara ulaşıp onlarla sohbet ediyorlar. Onlara bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Uygun olmayan alışkanlıklara yönlendiriyorlar. Buna hiçbir şekilde izin vermeyelim. Şunu unutmayalım, artık dijital dünya diye bir şey yok. Dijital dünya hayatımızın tam içinde."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:43:36. #7.12#
SON DAKİKA: Dijital Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.