Dijital Güvenlikte Aile İletişiminin Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dijital Güvenlikte Aile İletişiminin Önemi

Dijital Güvenlikte Aile İletişiminin Önemi
16.02.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Şahan, çocukların dijital risklere karşı korunmasında aile içi iletişimin kritik olduğunu vurguladı.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Şahan, çocukların dijital dünyadaki risklere karşı korunmasında aile içi iletişimin kritik rol oynadığını belirterek, güven temelli ilişkinin erken farkındalık sağladığını ifade etti.

Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet teknolojilerindeki hızlı gelişimin yaşamın her alanını etkilediğini, bu dönüşümden en fazla etkilenen grupların başında çocukların geldiğini söyledi.

Ebeveynlerin çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı hazırlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Şahan, bunun için anne ve babaların öncelikle dijital dünyayı tanıması ve kendi farkındalıklarını geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Aşırı koruyucu ya da tamamen serbest bırakılan yaklaşımların çocukları dijital tehditlere karşı korumakta yetersiz kalabileceğine işaret eden Şahan, siber zorbalık ve dijital bağımlılığın çocukların karşılaşabileceği başlıca riskler arasında yer aldığını kaydetti.

Ebeveynlerin çocukları için rol model olduğunu belirten Şahan, "Ekrana bağımlı ebeveynlerin çocuklarını ekrandan uzak tutması mümkün değildir. Çocuklar, anne ve babalarını örnek alır. Bu nedenle ebeveynlerin sağlıklı bir dijital okuryazarlık bilinci geliştirmesi gerekir." dedi.

Sosyal medyanın çocuklarda beğeni ve onay merkezli bir kimlik algısı oluşturabildiğini ifade eden Şahan, gerçek hayatın dijital ortamdan farklı dinamiklere sahip olduğunun çocuklara gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların sosyal medyada ne izlediği ve kimlerle etkileşim kurduğunun önemine dikkati çeken Şahan, ailelerin açık ve sürdürülebilir bir iletişim dili benimsemesi gerektiğini belirtti.

Yasakların kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun vadede iletişim sürecini olumsuz etkileyebileceğini aktaran Şahan, ebeveynlerin kontrol etmek yerine rehberlik etmeyi tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemelerinin tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Şahan, şunları kaydetti:

"Yasal çerçeveler elbette önemlidir ancak çocukları dijital risklerden korumanın asıl yolu aile içi iletişimden geçmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına eşlik eden, rehberlik eden bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Güven temelli bir ilişki kurulduğunda çocuklar yaşadıkları sorunları daha rahat paylaşabiliyor. Bu da olası risklere karşı erken farkındalık oluşturulmasını sağlıyor."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Güvenlikte Aile İletişiminin Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:07
TBMM’deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:15:29. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Güvenlikte Aile İletişiminin Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.