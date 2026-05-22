Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitimde dijital dönüşüm vizyonu kapsamında başlatılan "Dijital İkiz Atölyeleri Projesi", öğrencilere risklerden uzak veri temelli eğitim alma imkanı sağlıyor.

Türkiye genelinde 10 ildeki 10 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde başlatılan proje, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ile makine ve tasarım teknolojisi alanlarında öğrencilere gerçek cihaz ve atölye ortamlarının dijital kopyalarıyla uygulama yapma imkanı sunuyor.

Okulda oluşturulan dijital ikiz atölyesinde öğrenciler, CNC, elektrik-elektronik, mekatronik ve motor teknolojileri gibi alanlarda sanal ortamda uygulama yaparak mesleki becerilerini geliştiriyor.

Projenin uygulandığı Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Müdürü Nurcan Yücel, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının projeyle mesleki eğitime yeni nesil bir boyut kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Öğretmen eğitimlerinin İstanbul ve Ankara'da tamamlandığını belirten Yücel, "Yeni nesil öğrenciler, teknolojiyi çok seviyor. Telefonda, internette, bilgisayarda ve dijital ekranda çok fazla vakit geçiriyor. Dijital ikiz tam da burada devreye giriyor. Öğrencilerimiz, sanal ortamda üretmek istedikleri çalışmaları uygulama fırsatı buluyor, ne ürettiklerini ve nasıl tasarlamaları gerektiğini görebiliyor." dedi.

Projenin iş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yücel, "Öğrencilerimiz, uygulamaları önce sanal ortamda yaptıkları için iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili riskler azalıyor. Elektrikli araçlar dalındaki bir öğrenci, batarya sökme takma işlemine geçmeden önce bunu dijital ortamda öğreniyor. Gerçek ortama geçtiğinde nelere dikkat etmesi gerektiğini daha iyi kavramış oluyor." ifadelerini kullandı.

Hem güvenlik riskleri hem de sarf malzeme maliyeti azalıyor

Proje kapsamında Türkiye genelinde sistemi kuran firmanın genel müdürü Kutlu Tanrıverdi de dijital ikiz teknolojilerinin mesleki eğitimde hatanın maliyetini düşüren önemli bir sistem olduğuna işaret ederek, "Makine teknolojileri, motorlu araçlar, elektrikli araçlar, elektrik-elektronik ve endüstriyel otomasyon alanlarında 10 okulumuzda proje ocak ayı itibarıyla başladı. 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrenciler, dijital ikiz teknolojilerini kullanıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin dijital ortamda hata yaparak öğrenme imkanı bulduklarına dikkati çeken Tanrıverdi, sistemin gerçek cihazların dijital kopyası gibi çalıştığını, bunun hem güvenlik risklerini hem de sarf malzeme maliyetlerini azalttığını anlattı.

Okulda motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Maksut Çelik de dijital ikiz atölyesinin teorik eğitim ile gerçek uygulama arasında geçiş alanı oluşturduğunu dile getirerek, "Bu sistem, teoriden uygulamaya geçmeden önce ara eşik oluşturuyor. Öğrenciler, bilgisayar başında sanal ortamda sökme ve takma işlemlerini yapıyor. Böylece hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de iş kazalarına karşı önceden tedbir almayı öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dijital olduğu için öğrenme isteğimiz de artıyor"

11. sınıf öğrencilerinden Muhammed Ertürk de dijital ikiz uygulamasıyla hata yapma risklerinin azaldığını belirterek, "Daha önce devreleri kağıt üzerinde ya da doğrudan malzemeyle yapıyorduk. Hata payımız, devreye veya malzemeye zarar verme ihtimalimiz oluyordu. Bu sistemle çalıştığımızda ne kendimize ne de malzemelere zarar veriyoruz. Dijital olduğu için öğrenme isteğimiz de artıyor." dedi.

Öğrenci velisi Seher İnanç da oğlunun proje kapsamında cihazlar, yazılımlar ve simülasyonlarla deneyim kazanmasının iş kazası riskini azaltması bakımından önem taşıdığını söyledi.