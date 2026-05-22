Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Başladı

Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Başladı
22.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitimde dijital dönüşüm vizyonu kapsamında başlatılan proje, öğrencilere gerçek cihaz ve atölye ortamlarının dijital kopyalarıyla uygulama yapma imkanı sunuyor - Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurcan Yücel: - "Öğrencilerimiz, sanal ortamda üretmek istedikleri çalışmaları uygulama fırsatı buluyor, ne ürettiklerini ve nasıl tasarlamaları gerektiğini görebiliyor"

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitimde dijital dönüşüm vizyonu kapsamında başlatılan "Dijital İkiz Atölyeleri Projesi", öğrencilere risklerden uzak veri temelli eğitim alma imkanı sağlıyor.

Türkiye genelinde 10 ildeki 10 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde başlatılan proje, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ile makine ve tasarım teknolojisi alanlarında öğrencilere gerçek cihaz ve atölye ortamlarının dijital kopyalarıyla uygulama yapma imkanı sunuyor.

Okulda oluşturulan dijital ikiz atölyesinde öğrenciler, CNC, elektrik-elektronik, mekatronik ve motor teknolojileri gibi alanlarda sanal ortamda uygulama yaparak mesleki becerilerini geliştiriyor.

Projenin uygulandığı Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Müdürü Nurcan Yücel, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının projeyle mesleki eğitime yeni nesil bir boyut kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Öğretmen eğitimlerinin İstanbul ve Ankara'da tamamlandığını belirten Yücel, "Yeni nesil öğrenciler, teknolojiyi çok seviyor. Telefonda, internette, bilgisayarda ve dijital ekranda çok fazla vakit geçiriyor. Dijital ikiz tam da burada devreye giriyor. Öğrencilerimiz, sanal ortamda üretmek istedikleri çalışmaları uygulama fırsatı buluyor, ne ürettiklerini ve nasıl tasarlamaları gerektiğini görebiliyor." dedi.

Projenin iş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yücel, "Öğrencilerimiz, uygulamaları önce sanal ortamda yaptıkları için iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili riskler azalıyor. Elektrikli araçlar dalındaki bir öğrenci, batarya sökme takma işlemine geçmeden önce bunu dijital ortamda öğreniyor. Gerçek ortama geçtiğinde nelere dikkat etmesi gerektiğini daha iyi kavramış oluyor." ifadelerini kullandı.

Hem güvenlik riskleri hem de sarf malzeme maliyeti azalıyor

Proje kapsamında Türkiye genelinde sistemi kuran firmanın genel müdürü Kutlu Tanrıverdi de dijital ikiz teknolojilerinin mesleki eğitimde hatanın maliyetini düşüren önemli bir sistem olduğuna işaret ederek, "Makine teknolojileri, motorlu araçlar, elektrikli araçlar, elektrik-elektronik ve endüstriyel otomasyon alanlarında 10 okulumuzda proje ocak ayı itibarıyla başladı. 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrenciler, dijital ikiz teknolojilerini kullanıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin dijital ortamda hata yaparak öğrenme imkanı bulduklarına dikkati çeken Tanrıverdi, sistemin gerçek cihazların dijital kopyası gibi çalıştığını, bunun hem güvenlik risklerini hem de sarf malzeme maliyetlerini azalttığını anlattı.

Okulda motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Maksut Çelik de dijital ikiz atölyesinin teorik eğitim ile gerçek uygulama arasında geçiş alanı oluşturduğunu dile getirerek, "Bu sistem, teoriden uygulamaya geçmeden önce ara eşik oluşturuyor. Öğrenciler, bilgisayar başında sanal ortamda sökme ve takma işlemlerini yapıyor. Böylece hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de iş kazalarına karşı önceden tedbir almayı öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dijital olduğu için öğrenme isteğimiz de artıyor"

11. sınıf öğrencilerinden Muhammed Ertürk de dijital ikiz uygulamasıyla hata yapma risklerinin azaldığını belirterek, "Daha önce devreleri kağıt üzerinde ya da doğrudan malzemeyle yapıyorduk. Hata payımız, devreye veya malzemeye zarar verme ihtimalimiz oluyordu. Bu sistemle çalıştığımızda ne kendimize ne de malzemelere zarar veriyoruz. Dijital olduğu için öğrenme isteğimiz de artıyor." dedi.

Öğrenci velisi Seher İnanç da oğlunun proje kapsamında cihazlar, yazılımlar ve simülasyonlarla deneyim kazanmasının iş kazası riskini azaltması bakımından önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Başladı - Son Dakika

Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü
Mbappe’den Ester’e servet değerinde hediye Mbappe'den Ester'e servet değerinde hediye

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:38:50. #7.12#
SON DAKİKA: Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.