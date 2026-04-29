Dijital İstanbul Projesi'nin Dördüncü Etabı Okullarda

İstanbul Valiliği'nin 'Dijital İstanbul' projesinin dördüncü etabı İstanbul Erkek Lisesi'nde tanıtıldı. Proje kapsamında tarihi cami ve türbelerin ardından okullar, medreseler, tekkeler, kiliseler ve sinagoglara karekod yerleştirildi. Ziyaretçiler, karekodu okutarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde eserlerin tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine dair yazılı ve sesli bilgi alabiliyor.

Vali Davut Gül, 1337 eser için 5 dilde içerik hazırlandığını belirterek, 'Doğru bilgiye erişiyoruz' dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, projenin kültür, kimlik ve bilinç inşası sağladığını vurguladı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise teknolojinin şehir hafızasını canlı tutan önemli bir imkan haline geldiğini ifade etti.