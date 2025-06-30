Dijital Miras: Prof. Fuat Sezgin Koleksiyonu Erişime Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, bugünden itibaren dijital ortamdan erişilebileceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilim ve insanlık mirasına bir "vefa adımı" daha attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere artık dijital ortamda erişilebilecek. Hocamızın vefat yıl dönümünde insanlığın ortak hafızasına armağan ettiğimiz bu kıymetli koleksiyon, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfası 'http://yek.gov.tr' adresinde bugün saat 15.00 itibarıyla erişime açılıyor. Bu dijital mirasın gelecek kuşaklara ışık tutmasını diliyorum."