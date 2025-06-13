Dijital Sanat Akademisi'nde 49 Kursiyer Sertifika Aldı - Son Dakika
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Dijital Sanat Akademisi'nde 49 Kursiyer Sertifika Aldı

13.06.2025 13:54
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Dijital Sanat Akademisi projesi kapsamında 49 kursiyer sertifika aldı, başarıları kutlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı desteği ve İSF Studios işbirliğinde yürütülen "Dijital Sanat Akademisi" projesi kapsamında 49 kursiyer sertifika aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Gölbaşı ilçesindeki İSF Studios'ta düzenlenen törende, sertifika alan kursiyerleri tebrik ederek başarılar diledi.

Dijital ve animasyon sektörünün sadece teknik düzeyde işletilen bir konu olmadığını belirten Şimşek, hayal ve kreasyonun bu işin merkezinde bulunduğunu söyledi.

Teknolojinin geldiği seviyenin hayallerin çok ötesinde olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün yapay zeka olarak adlandırdığımız şey birçok mesleği özellikle beyaz yakalıların yerine geçebilecek duruma geldi. Burada dünyayı çok derinden etkileyen bu teknolojinin sizin deneyiminize, birikiminize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Yapay zekayla ilgili değerlendirmeler, bazı mesleklere ihtiyaç duyulmayacağı yönünde. Ama şu bir gerçek ki teknolojinin en üst seviyesi, hayalimizin ötesindeki seviye, anlam arayan zihinsel bireyleri, düşünen bireyleri gerektiriyor. Dolayısıyla sizin hayal gücünüz yapay zekayla, diğer teknolojik gelişmelerle, dijital platformlarla, dijital uygulamalarla birleştiğinde daha anlamlı ve bizim anlayabileceğimiz, yorumlayacağımız bir hal alıyor."

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da ajans olarak hayatın her alanında bugüne kadar binin üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Ankara'nın her köşesinde ajansın izinin olduğunu ifade eden Kalkan, "Ankara'nın marka değerini arttırmayı çok önemsiyoruz. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Şu an görsel ve işitsel endüstriler içerisinde animasyon sektörünün yüzde 25'lere, 30'lara kadar gelen çok önemli bir payının olduğunu biliyoruz. Bugün ikinci mezunlarını vermiş olduğumuz bu proje bizim ritim projelerimizden bir tanesi." diye konuştu.

İSF Studios'un kurucusu yönetmen İsmail Fidan ise kendilerine destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Müstakil Sahne Sanatları Eğitim Derneği, Animasyon Film Yapımcıları Derneğine teşekkür etti.

Fidan, "Bugün çok mutluyuz ve gururluyuz. Arkadaşlarımız haftada iki gün animasyon, iki gün modelleme eğitimleri aldı. Haftanın iki günü gibi görünse de çalışmalarını çok daha iyi hale getirmek için gecelere kadar çalıştılar." dedi.

Konuşmaların ardından, yaklaşık 6 ay animasyon ve modelleme alanlarında eğitim alan 49 kişi sertifikalarını aldı. Kursiyerler çalışmalarına ilişkin sunum da yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dijital Sanat Akademisi'nde 49 Kursiyer Sertifika Aldı - Son Dakika

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