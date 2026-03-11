Beylikdüzü'nde "Zamansız Yolculuk Hikâyeleri" Sanatseverlerle Buluştu

(İSTANBUL) - Dijital sanatçı Durmuş Bahar'ın "Zamansız Yolculuk Hikayeleri" sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Özel limitli baskı eserler ve yapay zeka destekli video çalışmalarıyla zenginleşen sergi, 10 Nisan 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Beylikdüzü Belediyesi, dijital sanatın özgün örneklerini sanatseverlerle buluşturuyor. Dijital sanatçı Durmuş Bahar'ın "Zamansız Yolculuk Hikayeleri" dijital sanat sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.

Sanatçının kurduğu sembolik imgeleri dijital ortamda kolaj tekniğiyle bir araya getiren sergide yer alan 20 eser, aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kuruyor. Özel limitli baskı eserler ve yapay zeka destekli video çalışmalarıyla zenginleşen sergi, izleyiciyi zamanın ötesine uzanan masalsı kahramanlarla birlikte bir yolculuğa çağırıyor.

"Sanatın iyileştirici gücünden ve birlikteliğinden güç alacağımızı düşünüyorum"

Beylikdüzü Belediyesi'nde sanatseverlerle birlikte olduğu için onur duyduğunu dile getiren sanatçı Durmuş Bahar, serginin açılış konuşmasında, "Benim eserlerim, geçmişle günümüz arasında bağ kurmaya çalıştığım hikayeler, masallar ve mitlerden esinlenerek yarattığım imgelerden oluşuyor. Buradaki görmüş olduğunuz eserlerde sembolik dili olan bir anlatı var. Bugün Beylikdüzü Belediyesi'nde sanatseverlerle birlikte yer almak benim için çok onur verici. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve özellikle sıkıntılı dönemlerde sanatın iyileştirici gücünden ve birlikteliğinden güç alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dijital sanatın farklı anlatım biçimlerini bir araya getiren dijital sanat sergisi, 10 Nisan 2026 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.