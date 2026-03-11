Beylikdüzü'nde "Zamansız Yolculuk Hikâyeleri" Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde "Zamansız Yolculuk Hikâyeleri" Sanatseverlerle Buluştu

11.03.2026 14:25  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Durmuş Bahar'ın 'Zamansız Yolculuk Hikayeleri' adlı sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. 10 Nisan 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek sergide, özel baskı eserler ve yapay zeka destekli videolar yer alıyor.

(İSTANBUL) - Dijital sanatçı Durmuş Bahar'ın "Zamansız Yolculuk Hikayeleri" sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Özel limitli baskı eserler ve yapay zeka destekli video çalışmalarıyla zenginleşen sergi, 10 Nisan 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Beylikdüzü Belediyesi, dijital sanatın özgün örneklerini sanatseverlerle buluşturuyor. Dijital sanatçı Durmuş Bahar'ın "Zamansız Yolculuk Hikayeleri" dijital sanat sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.

Sanatçının kurduğu sembolik imgeleri dijital ortamda kolaj tekniğiyle bir araya getiren sergide yer alan 20 eser, aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kuruyor. Özel limitli baskı eserler ve yapay zeka destekli video çalışmalarıyla zenginleşen sergi, izleyiciyi zamanın ötesine uzanan masalsı kahramanlarla birlikte bir yolculuğa çağırıyor.

"Sanatın iyileştirici gücünden ve birlikteliğinden güç alacağımızı düşünüyorum"

Beylikdüzü Belediyesi'nde sanatseverlerle birlikte olduğu için onur duyduğunu dile getiren sanatçı Durmuş Bahar, serginin açılış konuşmasında, "Benim eserlerim, geçmişle günümüz arasında bağ kurmaya çalıştığım hikayeler, masallar ve mitlerden esinlenerek yarattığım imgelerden oluşuyor. Buradaki görmüş olduğunuz eserlerde sembolik dili olan bir anlatı var. Bugün Beylikdüzü Belediyesi'nde sanatseverlerle birlikte yer almak benim için çok onur verici. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve özellikle sıkıntılı dönemlerde sanatın iyileştirici gücünden ve birlikteliğinden güç alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dijital sanatın farklı anlatım biçimlerini bir araya getiren dijital sanat sergisi, 10 Nisan 2026 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Beylikdüzü, Teknoloji, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 'Zamansız Yolculuk Hikâyeleri' Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:17:36. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde "Zamansız Yolculuk Hikâyeleri" Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.