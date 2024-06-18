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Dik kayalarda dağ keçileri kameralara yansıdı

Kayaların usta tırmanıcıları yaban keçileri doğa severlerin radarında

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde kayaların üzerinde dolaşan yaban keçileri kameralara yansıdı.

Uzundere ilçesi Dikyar Köyü Üngüzek Kapı ve İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi kırsalında dik kayalar üzerinde dolaşan dağ keçileri doğaseverler tarafından görüntülendi. Onlarca yabani keçi kayalar üzerinden sıçrayarak yiyecek ararken doğaseverler bu anları uzun süre izlemekten kendilerini alamadılar.