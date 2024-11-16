(İZMİR)- Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, vatandaşların sorunlarını, taleplerini, önerilerini yerinde dinlemek, çözüm üretmek amacıyla mahalle buluşmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Kırgöz, "Halkımızın sesini dinleyerek ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada vatandaşların taleplerini dinleyen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mahalle buluşmalarının devam edeceğini belirterek "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Cumhuriyet Mahallemizde komşularımızla bir araya geldik. Önerilerini dinleyerek notlarımızı aldık, çözümleri birlikte konuştuk. Halkımızın sesini dinleyerek ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Dikili Belediye Başkanı Kırgöz, Cumhuriyet Mahallesi'nde Mahalle Buluşmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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