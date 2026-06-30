İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Dikili'de Makilik Alanda Yangın - Son Dakika
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