İzmir'in Dikili ilçesinde Nebiler Şelalesi'nden düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Nebiler Şelalesi'ne giden S.E. (30) henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışması sonucu düşen kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından S.E, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Dikili'de Nebiler Şelalesi'nden Düşen Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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