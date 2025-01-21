Dikili'deki Trafik Kazasında Tır Sürücüsü Tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde 2 kadının hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan tırın sürücüsü tutuklandı.
Dikili Limanı çıkışında, 19 Ocak'ta yaşanan kazanın ardından gözaltına alınan tırın sürücüsü K.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen K.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaza
K.G. idaresindeki 35 AH 1013 plakalı tır, Dikili Limanı çıkışı yakınlarında yaya ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarpmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar Cirit ve Çem yaşamını yitirmiş, sürücü ise gözaltına alınmıştı.
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