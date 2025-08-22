Sinop'un Dikmen ilçesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.
Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği iş birliğiyle ilçedeki trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.
Etkinlik kapsamında sürücülere trafik kurallarının önemini hatırlatan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Trafik kurallarının önemine dikkat çekmek amacıyla sürücülere broşürler dağıtıldı, can güvenliği için reflektif yelekler hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › Dikmen'de Trafik Güvenliği Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?