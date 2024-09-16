Dilan Polat sosyal medyada teşekkür etti - Son Dakika
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Dilan Polat sosyal medyada teşekkür etti

Dilan Polat sosyal medyada teşekkür etti

Tutukluluk süresinin ardından Dilan Polat, takipçilerinden teşekkür etti ve duygularını paylaştı.

16.09.2024 21:13
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KARA para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın da tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada hesabından takipçilerine teşekkür etti. Polat paylaşımında, "Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim" dedi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Dilan Polat, takipçilerinin kendisinden konuşarak bir paylaşım yapmasını istemesi üzerine bir video paylaştı. Polat paylaşımında, "Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mesajlarınız için, binlerce mesajlar. Şöyle bir göz gezdireyim dedim. Ama, hani böyle bir anda da olmuyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan Polat sosyal medyada teşekkür etti - Son Dakika

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