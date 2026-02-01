Başkent'te Moda Rüzgarı: Kocatepe Sohbetleri'nin Konuğu Dilek Hanif Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkent'te Moda Rüzgarı: Kocatepe Sohbetleri'nin Konuğu Dilek Hanif Oldu

01.02.2026 11:57  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kocatepe Sohbetleri' programında ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif, BELMEK kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi ve modanın geleceği üzerine önemli mesajlar verdi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yenileyerek kente kazandırdığı Kocatepe Kültür Merkezi, "Kocatepe Sohbetleri" kapsamında dünyaca ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif'i konuk etti. Yoğun ilgi gören programda BELMEK kursiyerleri tarafından tasarlanan geleneksel el emeği ürünler, sanat, moda ve tasarımın geleceği konuşuldu.

Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Cahit Berkay ile başlayan "Kocatepe Sohbetleri" serisinin üçüncü buluşmasında, stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan moderatörlüğünde sahneye çıkan Dilek Hanif, Ankaralı kadınlarla bir araya geldi. Hanif, uluslararası başarılarından tasarım süreçlerindeki ilham kaynaklarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Program, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BELMEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden oluşan "Moda Koridoru" sergisinin açılışıyla başladı. Sergiyi Gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ve Dilek Hanif, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Ankara'da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hanif, "İnanılmaz mutluyum. Bu ikinci gelişim. Burada bu işleri yakından görmek çok güzel. Her sene daha da iyi ve güzel şeyler görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Nallıhan'ın iğne oyalarını yapan kursiyerler bu sene daha da ilerlemişler. Daha iyi işler görmekten çok büyük keyif aldım. Hakikaten çok başarılı işler var. İşçilik olarak gerçekten dünya çapında bir işçiliğimiz var" diye konuştu.

Kültürel belediyecilik vurgusu

Hanif ile birlikte söyleşiye katılan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, ABB'nin kültür politikaları ve kamusal üretim alanları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Köroğlu, belediyeciliğin sadece altyapıdan ibaret olmadığını, BELMEK gibi kamusal üretim alanlarının hem istihdam hem de kültürel mirasın korunması açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Yılda 30 bin kadın kursiyer yetiştiren BELMEK'lerin, bu sene 32'nci yılının kutlandığını belirten Köroğlu, "BELMEK'lerimiz UNESCO 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katıldı. Ankara ilk defa BELMEK'lerimiz sayesinde dünyada 425 tane şehrin yer aldığı bu ağa dahil oldu. Böylelikle bir araya geldiğimiz şehirlerle birlikte hem öğreteceğiz ve kendimizi anlatacağız hem de onlardan öğreneceğiz. UNESCO somut olmayan kültürel mirasımızı da desteklemek için önemli bir uluslararası platform. Biz de BELMEK'lerimizle birlikte kendi öz kültürümüzü dünyaya anlatmış olacağız" dedi.

Programın moderatörlüğünü üstlenen stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan ise BELMEK'in kadın istihdamına büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, "BELMEK'in 32'nci yıl dönümünde UNESCO ile buluşması büyük heyecan ve mutluluk verici. Bu bağlamda Türk kadınına verilen destek, önem, onların üretmesi, ürettikleriyle ekonomiye katkı sağlamaları ve ayakta kalmaları özellikle ülkemiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dilek Hanif, Ekonomi, Kültür, Güncel, Sanat, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent'te Moda Rüzgarı: Kocatepe Sohbetleri'nin Konuğu Dilek Hanif Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:30:48. #7.11#
SON DAKİKA: Başkent'te Moda Rüzgarı: Kocatepe Sohbetleri'nin Konuğu Dilek Hanif Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.