Başkent'te Moda Rüzgarı: Kocatepe Sohbetleri'nin Konuğu Dilek Hanif Oldu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yenileyerek kente kazandırdığı Kocatepe Kültür Merkezi, "Kocatepe Sohbetleri" kapsamında dünyaca ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif'i konuk etti. Yoğun ilgi gören programda BELMEK kursiyerleri tarafından tasarlanan geleneksel el emeği ürünler, sanat, moda ve tasarımın geleceği konuşuldu.

Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Cahit Berkay ile başlayan "Kocatepe Sohbetleri" serisinin üçüncü buluşmasında, stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan moderatörlüğünde sahneye çıkan Dilek Hanif, Ankaralı kadınlarla bir araya geldi. Hanif, uluslararası başarılarından tasarım süreçlerindeki ilham kaynaklarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Program, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BELMEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden oluşan "Moda Koridoru" sergisinin açılışıyla başladı. Sergiyi Gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ve Dilek Hanif, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Ankara'da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hanif, "İnanılmaz mutluyum. Bu ikinci gelişim. Burada bu işleri yakından görmek çok güzel. Her sene daha da iyi ve güzel şeyler görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Nallıhan'ın iğne oyalarını yapan kursiyerler bu sene daha da ilerlemişler. Daha iyi işler görmekten çok büyük keyif aldım. Hakikaten çok başarılı işler var. İşçilik olarak gerçekten dünya çapında bir işçiliğimiz var" diye konuştu.

Kültürel belediyecilik vurgusu

Hanif ile birlikte söyleşiye katılan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, ABB'nin kültür politikaları ve kamusal üretim alanları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Köroğlu, belediyeciliğin sadece altyapıdan ibaret olmadığını, BELMEK gibi kamusal üretim alanlarının hem istihdam hem de kültürel mirasın korunması açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Yılda 30 bin kadın kursiyer yetiştiren BELMEK'lerin, bu sene 32'nci yılının kutlandığını belirten Köroğlu, "BELMEK'lerimiz UNESCO 'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katıldı. Ankara ilk defa BELMEK'lerimiz sayesinde dünyada 425 tane şehrin yer aldığı bu ağa dahil oldu. Böylelikle bir araya geldiğimiz şehirlerle birlikte hem öğreteceğiz ve kendimizi anlatacağız hem de onlardan öğreneceğiz. UNESCO somut olmayan kültürel mirasımızı da desteklemek için önemli bir uluslararası platform. Biz de BELMEK'lerimizle birlikte kendi öz kültürümüzü dünyaya anlatmış olacağız" dedi.

Programın moderatörlüğünü üstlenen stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan ise BELMEK'in kadın istihdamına büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, "BELMEK'in 32'nci yıl dönümünde UNESCO ile buluşması büyük heyecan ve mutluluk verici. Bu bağlamda Türk kadınına verilen destek, önem, onların üretmesi, ürettikleriyle ekonomiye katkı sağlamaları ve ayakta kalmaları özellikle ülkemiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.