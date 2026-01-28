Dilek Hanif, "Kocatepe Sohbetleri'nde" Başkentlilerle Buluşuyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kocatepe Sohbetleri kapsamında moda tasarımcısı Dilek Hanif'i, 31 Ocak Cumartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde Başkentlilerle buluşturacak.

ABB, Kocatepe Sohbetleri ile alanında iz bırakan isimleri Başkentlilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Dilek Hanif, Kocatepe Sohbetleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Program, BELMEK'lerde hazırlanan tekstil ürünlerinden oluşan "Moda Koridoru" sergi alanı ziyareti ile başlayacak. Sanatseverler, özel olarak hazırlanan seçkileri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Stil ve Marka Danışmanı Sertaç Darcan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide, Dilek Hanif, moda, tasarım ve yaratıcı süreçlere dair deneyimlerini paylaşacak. Söyleşiye katılacak olan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu'da kültür politikaları ve kamusal üretim alanları üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

31 Ocak Cumartesi 14.00'te Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program, soru-cevap bölümü ile sona erecek. Programa katılmak isteyenler, https://biletinial.com/tr-tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak rezervasyon yaptırılabilecek.