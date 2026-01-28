Dilek Hanif, "Kocatepe Sohbetleri'nde" Başkentlilerle Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dilek Hanif, "Kocatepe Sohbetleri'nde" Başkentlilerle Buluşuyor

28.01.2026 10:47  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, moda tasarımcısı Dilek Hanif’i 31 Ocak Cumartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Programda Dilek Hanif, moda ve tasarım üzerine deneyimlerini paylaşacak.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kocatepe Sohbetleri kapsamında moda tasarımcısı Dilek Hanif'i, 31 Ocak Cumartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde Başkentlilerle buluşturacak.

ABB, Kocatepe Sohbetleri ile alanında iz bırakan isimleri Başkentlilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Dilek Hanif, Kocatepe Sohbetleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Program, BELMEK'lerde hazırlanan tekstil ürünlerinden oluşan "Moda Koridoru" sergi alanı ziyareti ile başlayacak. Sanatseverler, özel olarak hazırlanan seçkileri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Stil ve Marka Danışmanı Sertaç Darcan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide, Dilek Hanif, moda, tasarım ve yaratıcı süreçlere dair deneyimlerini paylaşacak. Söyleşiye katılacak olan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu'da kültür politikaları ve kamusal üretim alanları üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

31 Ocak Cumartesi 14.00'te Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program, soru-cevap bölümü ile sona erecek. Programa katılmak isteyenler, https://biletinial.com/tr-tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak rezervasyon yaptırılabilecek.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Dilek Hanif, Cumartesi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek Hanif, 'Kocatepe Sohbetleri'nde' Başkentlilerle Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:22:46. #7.11#
SON DAKİKA: Dilek Hanif, "Kocatepe Sohbetleri'nde" Başkentlilerle Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.