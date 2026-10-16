Dilek İmamoğlu, İBB savunmasının üçüncü gününde destek verenlere teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Dilek İmamoğlu, İBB savunmasının üçüncü gününde destek verenlere teşekkür etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilek İmamoğlu, İBB savunmasının üçüncü gününde destek verenlere teşekkür etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilek İmamoğlu, eşi Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasındaki savunmasının üçüncü gününde destek verenlere teşekkür etti. İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, basın emekçileri ve sanatçılar ile adalet arayışına destek olanlara teşekkür etti.

(İSTANBUL)- Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, eşinin İBB davasındaki savunması sürerken Silivri'ye gelerek dayanışma gösteren siyasi parti temsilcilerine ve davayı takip edenlere teşekkür etti. İmamoğlu, "Adalet arayışımızda yalnız olmadığımızı hissetmek, farklı siyasi görüşlerden insanların hukukun üstünlüğü ve adaletin evrensel ilkeleri etrafında ortak bir vicdanda buluştuğunu görmek bizler için son derece kıymetli" dedi.

Dilek İmamoğlu, eşi Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasındaki savunmasının üçüncü gününde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, basın emekçilerine, sanatçılara ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Adalet arayışımızda yalnız olmadığımızı hissetmek, farklı siyasi görüşlerden insanların hukukun üstünlüğü ve adaletin evrensel ilkeleri etrafında ortak bir vicdanda buluştuğunu görmek bizler için son derece kıymetli. Çünkü adalet, siyasi görüşlerin ötesinde, hepimizin ortak değeri ve vazgeçilmez hakkıdır.

İlk günden bu yana yanımızda olan Yeni Parti Genel Başkanımıza, milletvekillerine ve siyasi temsilcilerine; Silivri'ye gelerek dayanışmasını gösteren İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve Emek Partisi genel başkanlarına, milletvekillerine ve siyasi temsilcilerine; Saadet Partisi, TİP, DEM Parti ve DEVA Partisi milletvekillerine ve siyasi temsilcilerine; belediye başkanlarına, davayı takip eden basın emekçilerine, sanatçılara ve bu süreçte bize güç veren, adalet arayışımıza ses ve umut katan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiHizb-i İslami PartisiEkrem İmamoğluDilek İmamoğluPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İstanbul’un yanı başına kış geldi Bu görüntüler az önce çekildi İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
RTÜK’ten Sözcü TV ve KOZA TV’ye “Fon“ cezası RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye "Fon" cezası
Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:33
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 23:10:04. #7.12#
SON DAKİKA: Dilek İmamoğlu, İBB savunmasının üçüncü gününde destek verenlere teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei