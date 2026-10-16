Dilek İmamoğlu, İBB savunmasının üçüncü gününde destek verenlere teşekkür etti

(İSTANBUL)- Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, eşinin İBB davasındaki savunması sürerken Silivri'ye gelerek dayanışma gösteren siyasi parti temsilcilerine ve davayı takip edenlere teşekkür etti. İmamoğlu, "Adalet arayışımızda yalnız olmadığımızı hissetmek, farklı siyasi görüşlerden insanların hukukun üstünlüğü ve adaletin evrensel ilkeleri etrafında ortak bir vicdanda buluştuğunu görmek bizler için son derece kıymetli" dedi.

Dilek İmamoğlu, eşi Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasındaki savunmasının üçüncü gününde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, basın emekçilerine, sanatçılara ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Adalet arayışımızda yalnız olmadığımızı hissetmek, farklı siyasi görüşlerden insanların hukukun üstünlüğü ve adaletin evrensel ilkeleri etrafında ortak bir vicdanda buluştuğunu görmek bizler için son derece kıymetli. Çünkü adalet, siyasi görüşlerin ötesinde, hepimizin ortak değeri ve vazgeçilmez hakkıdır.

İlk günden bu yana yanımızda olan Yeni Parti Genel Başkanımıza, milletvekillerine ve siyasi temsilcilerine; Silivri'ye gelerek dayanışmasını gösteren İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve Emek Partisi genel başkanlarına, milletvekillerine ve siyasi temsilcilerine; Saadet Partisi, TİP, DEM Parti ve DEVA Partisi milletvekillerine ve siyasi temsilcilerine; belediye başkanlarına, davayı takip eden basın emekçilerine, sanatçılara ve bu süreçte bize güç veren, adalet arayışımıza ses ve umut katan herkese yürekten teşekkür ediyorum."