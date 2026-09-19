Dilek Kaya İmamoğlu, 18 aydır tutsak tutulanlar için serbest bırakılma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Dilek Kaya İmamoğlu, 18 aydır tutsak tutulanlar için serbest bırakılma çağrısı yaptı

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Dilek Kaya İmamoğlu, 18 aydır tutsak tutulanlar için serbest bırakılma çağrısı yaptı
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İmamoğlu ve arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı. Önce diplomasının iptal edildiğini, ardından tutuklandığını belirten İmamoğlu, 18 aydır tek somut delil olmadan siyasi tutsak tutulduklarını söyledi.

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu ve arkadaşlarını haklarında tek bir somut delil olmadan 18 aydır siyasi tutsak olarak cezaevinde tutuyorsunuz. Milletin iradesini, milletin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve haksız tutsak edilen arkadaşlarını serbest bırakın" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı. İmamaoğlu'nun önce diplomasının iptal edildiğini ardından da tutuklandığını söyleyen Dilek Kaya İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Önce diplomasını iptal ettiniz, ardından tutukladınız. Siyasete girdiği ilk günden bu güne ülkesinin ve milletinin menfaatini her şeyin önünde tutarak gece gündüz çalışan Ekrem İmamoğlu'nu ve arkadaşlarını haklarında tek bir somut delil olmadan 18 aydır siyasi tutsak olarak cezaevinde tutuyorsunuz. Milletin iradesini, milletin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve haksız tutsak edilen arkadaşlarını serbest bırakın."

Kaynak: ANKA
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