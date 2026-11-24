(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, eski TBMM Başkanı ve CHP'nin 5. Genel Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nezaketi, insana verdiği değer ve birleştirici kişiliğiyle siyasi görüşlerin ötesinde hepimizin gönlünde ayrı bir yer edinen kıymetli büyüğümüz Sayın Hikmet Çetin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin eski Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisinin 5. Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, ülkemiz ve demokrasimiz için verdiği emek, engin tecrübesi ve bizlere bıraktığı güzel hatıralarla daima anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, sevgili eşi İnci Çetin'e, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."