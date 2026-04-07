Dilek Kaya İmamoğlu: "Silivri 1 No'lu Salon'da Tarihe Geçecek Bir Hukuk Garabeti Yaşanıyor"

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, devam eden İBB Davası'na ilişkin, "Silivri 1 No'lu Salon'da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Önümüze konulan iddianame, hukukun ciddiyetini değil; büyük bir özensizliği, karmaşayı ve vicdanları yaralayan bir çöküşü gösteriyor. Derhal bu yanlıştan geri dönülmeli" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, devam eden İBB Davası'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Silivri 1 No'lu Salon'da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Gün geçtikçe ortaya çıkanlar, insanların hayatları üzerinde nasıl bir sorumsuzlukla karar verildiğini gözler önüne seriyor. Önümüze konulan iddianame, hukukun ciddiyetini değil; büyük bir özensizliği, karmaşayı ve vicdanları yaralayan bir çöküşü gösteriyor. Avukatların isyanı da, toplumda büyüyen öfke de tam olarak bundan kaynaklanıyor. Yer gök bu utancı hissediyor; asıl ağır olan ise bu utancı yaratanların hala hiçbir vicdani sorumluluk duymuyor olması. Derhal bu yanlıştan geri dönülmeli!"