Dilek Kaya İmamoğlu: "Silivri 1 No'lu Salon'da Tarihe Geçecek Bir Hukuk Garabeti Yaşanıyor"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilek Kaya İmamoğlu: "Silivri 1 No'lu Salon'da Tarihe Geçecek Bir Hukuk Garabeti Yaşanıyor"

07.04.2026 16:07  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, devam eden İBB Davası’na ilişkin, "Silivri 1 No’lu Salon’da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Önümüze konulan iddianame, hukukun ciddiyetini değil; büyük bir özensizliği, karmaşayı ve vicdanları yaralayan bir çöküşü gösteriyor. Derhal bu yanlıştan geri dönülmeli" dedi.

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, devam eden İBB Davası'na ilişkin, "Silivri 1 No'lu Salon'da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Önümüze konulan iddianame, hukukun ciddiyetini değil; büyük bir özensizliği, karmaşayı ve vicdanları yaralayan bir çöküşü gösteriyor. Derhal bu yanlıştan geri dönülmeli" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, devam eden İBB Davası'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Silivri 1 No'lu Salon'da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Gün geçtikçe ortaya çıkanlar, insanların hayatları üzerinde nasıl bir sorumsuzlukla karar verildiğini gözler önüne seriyor. Önümüze konulan iddianame, hukukun ciddiyetini değil; büyük bir özensizliği, karmaşayı ve vicdanları yaralayan bir çöküşü gösteriyor. Avukatların isyanı da, toplumda büyüyen öfke de tam olarak bundan kaynaklanıyor. Yer gök bu utancı hissediyor; asıl ağır olan ise bu utancı yaratanların hala hiçbir vicdani sorumluluk duymuyor olması. Derhal bu yanlıştan geri dönülmeli!"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek Kaya İmamoğlu: 'Silivri 1 No'lu Salon'da Tarihe Geçecek Bir Hukuk Garabeti Yaşanıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:38:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Dilek Kaya İmamoğlu: "Silivri 1 No'lu Salon'da Tarihe Geçecek Bir Hukuk Garabeti Yaşanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.