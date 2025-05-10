Dilek Yalçın'ın Barış Sergisi ABD Turu

NEW Sanatçı Dilek Yalçın'ın eserlerinin yer aldığı "Barışı İlan Ediyorum" (I Declare Peace) sergisi, New York Türkevi'nden sonra ABD'nin diğer eyaletlerinde de sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun desteğiyle 30 Nisan'da açılan sergide, sanatçının keten tuval üzerine ürettiği 40 akrilik eser ve 2 enstalasyon bulunuyor.

Sanatçı Yalçın'ın dördüncü kişisel sergisi olan "Barışı İlan Ediyorum" Anka'dan esinlenerek kurgulanırken, sergide 30 farklı kuş resmi yer alıyor.

Yalçın, AA muhabirine, sergideki bir çalışmasında yapay zeka ile sanatı buluşturduğunu belirterek, bu yapay zeka destekli video çalışmalarına yapay zeka üreticisi Deniz Türkeri'nin katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu akşama kadar New York Türkevi'nde ziyarete açık olan sergi, yolculuğuna Boston ve Florida başta olmak üzere ülkenin 6 eyaletinde devam edecek.

Bu eyaletlerde bulunan Türkiye'nin Başkonsolosluk yerleşkelerinin ev sahipliği yapacağı sergi, gelecek haftalarda da ABD'deki Türk ve yabancı sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sanatçı Dilek Yalçın

Dilek Yalçın, Türkiye'de uluslararası ilişkiler ve Londra'da sanat eğitimi almış, üretken ve çok yönlü bir sanatçı.

Eserlerinde politik ve estetik düzlemler iç içe geçen sanatçı, özellikle çocukları ilgilendiren meselelere olan duyarlılığıyla biliniyor.

Yalçın, "Barışı İlan Ediyorum" serisiyle sanatını sadece bir ifade biçimi olarak değil, aynı zamanda diplomatik, sosyal ve insani bir araca dönüştürüyor.

Sergide, sanatçının hayal gücünün yapay zekanın olanaklarıyla birleştirilerek üretilen bir tanıtım filmi ve bir de video art yer alıyor.

Anka kuşu mitosundan esinlenerek kurgulanan eserde, 30 farklı kuşun yer aldığı mistik bir atmosferde, barışa dair görsel bir meditasyon sunuluyor.