Dilenci Y.G.\'nin Üzerinden 30 Bin Lira Çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 30 bin 200 lira bulundu.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekiplerince kentte dilencilik yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde dilendiği belirlenen Y.G. (45), zabıta ekiplerince yakalanarak Odunpazarı Zabıta Karakolu'na götürüldü.

Niğde'den geldiği ve farklı illerde de dilencilik yaptığı belirlenen Y.G'nin üzerinde yapılan aramalarda 30 bin 200 lira bulundu.

Y.G'ye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı, üzerinden çıkan paraya el konuldu.