Dilimizin Zenginlikleri Projesi İstanbul etabı kapanış programıyla sona erdi

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Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"nin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen İstanbul etabı, öğrencilerin yeteneklerini sergiledikleri kapanış programıyla sona erdi.

Bakanlıkça, ülke genelinde sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanıması ve kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin İstanbul etabının kapanış töreni Ümraniye'deki Atakent Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Avcı, projenin İstanbul koordinatörü Dr. Emre Kundakçı, okul koordinatörleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Avcı, projenin önemine vurgu yaparak, "Bu proje, sözlük okuma tekniği çerçevesinde şekillenmiş, öğrencilerimizi güzel Türkçemizle buluşturma projesidir." dedi.

Lise ve üniversiteye giriş ile akademik sınavlarda söz dizimi ve anlam içeriği konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kişilerin metinle çok sağlıklı ilişki kuramadığını kaydeden Avcı, "Soyut kapasitesi yüksek kelime haznemizin geliştirilmesi bizim hayal kapasitemizin de gelişmesini sağlıyor. Romanla, şiirle, Türkçeyle, kitaplarla iletişimimizi kesinlikle kesmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Emre Kundakçı ise projeyle birlikte her gün birbirinden güzel örneklerle karşılaştıklarını ifade ederek, yıl boyunca yapılan çalışmaları özetledi.

Projenin İstanbul ayağının sosyal medya hesabıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Kundakçı, "Bu proje sayesinde yüzlerce öğrenci tanıdım. Sergiler, etkinlikler, sınıf içi oyunlar ve sportif faaliyetlerle dolu dolu bir yıl oldu. Bugüne kadar 691 gönderi, 18 bin hikaye paylaşmışım. Sadece sınıfta değil, özveriyle okul koridorlarında, kantinlerde hatta evlerinde çalışarak projeye destek veren meslektaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin şiir ve hikaye dinletisi, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdimi ve konserle sona erdi.