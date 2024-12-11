Dilovası'nda 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Dilovası'nda 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Dilovası\'nda 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ve iki zanlı yakalandı.

11.12.2024 15:49
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 2 zanlıya adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara, 900 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 298 sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dilovası'nda 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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