Dilovası\'nda 7 işçinin öldüğü yangının yıl dönümünde aileler tahliyeye tepki gösterdi

Kamera: Hakan KAYA

(KOCAELİ) Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kurulu Ravive Kozmetik fabrikası parfüm dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin can verdiği yangının birinci yılında aileler yürüyüş düzenledi, açıklama yaptı. Sanıklardan Ali Osman Akat'ın tahliye edilmesine tepki gösteren ve tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirten aileler "Adalet istiyoruz, adalet! Sesimizi duyun artık!" diye seslendi.

Geçen yıl 8 Kasım'da Kocaeli Dilovası'nda Ravive Kozmetik fabrikası parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangında can veren Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan, Şengül Yılmaz ve Tuncay Yıldız olayın birinci yılında anıldı. Anma nedeniyle Dilovası Kent Meydanı'ndan yangının yaşandığı bölgeye bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Gayrettepe yangınıyla, Erzincan İliç maden facialarında yaşamlarını yitirenlerin yakınları da katıldı.

"SESİMİZİ DUYUN ARTIK!"

Yürüyüşün ardından yangının yaşandığı fabrikanın önünde yakınların kaybeden ailelerden Tuncay Yıldızın oğlu Ali Yıldız, Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan, Nisanur Taşdemirin babası Vedat Taşdemir, Cansu Esatoğlu'nun babası İbrahim Esatoğlu, Nisanur Taşdemirin annesi Altun Taşdemir, Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, Tuncay Yıldızın eşi İlknur Yıldız, Hanım Gülek'in oğlu Zafer Gülek konuştu.

Aileler, Ravive Kozmetik'in açılışına dönemin yöneticilerinin katıldığını, denetime gelen görevlilerin kolu koli parfümle ayrıldıklarını dile getirdiler. Aileler 3 Kasım'daki duruşmada sanıklardan Ali Osman Akat'ın tahliye edilmesine tepki gösterdiler. Aileler "Bir sene değil bin sene de geçse aynı acı içimizi yakmaya devam edecek... 7 canımızın hiç bir değeri yok muydu? Sorumlular hesap versin. Adalet istiyoruz, adalet! Sesimizi duyun artık!" diye seslendi.

"Çocukların katili AKP hükümeti" sloganının da atıldığı anmada konuşan Tuncay Yıldız'ın eşi İlknur Yıldız, "Sorumlular AK Parti'den değil de başka bir partiden olsaydı şimdiye kadar hepsi karga tulumba alınırlardı" dedi. Yangından can veren Hanım Gülek'in oğlu Zafer Gülek de ailelere bir ev ve 15 milyon lira teklif edildiğini belirterek, tüm sorumluların hesap vermesini istedi.

Anmaya DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, YENİ Parti'li Baran Seyhan, YENİ Parti Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, YENİ Parti Dilovası İlçe Başkan Meral Pırtı, Kocaeli Barosu Başkanı Serdar Solak, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Anmada konuşan Kocaeli Barosu Başkanı Serdar Solak, Dilovası davasının sanayi kentinde işçi sağlığı ve güvenliği açısından bir milat olacağını söyledi, ailelerin yanında olmaya sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.

"HER ŞEYİ ÖRTBAS ETTİKLERİ İÇİN ADALET TECELLİ ETMEZ"

"Her şeyi örtbas ettikleri için adalet tecelli etmez" diyen ve mücadele ederek adaletin gelmesini sağlayacaklarını belirten DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da olayın sorumlusunun sadece Dilovası Belediyesi olmadığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da, Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dilovası Kaymakamı'nın da sorumlu olduğunu savundu.

YENİ Partili Baran Seyhan da ailelerin adalet mücadelesini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.